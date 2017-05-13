На Львівщині з висоти 4-го поверху випав 13-річний хлопчик

Дитина у важкому стані у реанімації

Трагедія сталася 12 травня, о 18:00, в селі Павлів Радехівського району. Хлопчик, місцевий житель, 2004 року народження, впав з висоти 4-го поверху житлового будинку.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Постраждалого у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Радехівської ЦРЛ. Ввечері 12 травня потерпілого перевезено до реанімаційного відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Стан дитини – важкий.Обставини події з’ясовують.