Львів’янка здобула два “золота” на Кубку світу з художньої гімнастики

На четвертому етапі Кубку світу з художньої гімнастики збірна команда України, у складі якої виступає й вихованка львівської школи художньої гімнастики Анастасія Возняк, здобула два золоті медалі.

Нагороди найвищого ґатунку національна збірна з худоожньої гімнастики виборола у вправах з п’ятьма обручами та з трьома м’ячами і двома скакалками.

Про це повідомили у прес-службі ЛОДА.

Відтак, за підсумками виступів на попередніх етапах у змагальних вправах з 3-ма м’ячами та 2-ма скакалками українські грації вибороли Кубок світу.

Нагадаємо, що львів’янку Анастасію Возняк визнали найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками спортивного квітня.