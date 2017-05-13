До Дня матері у театрі імені М. Заньковецької відбудеться урочиста академія

У неділю, 14 травня, у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбудеться урочиста академія з нагоди Дня матері.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Зокрема, з привітаннями для жінок у день свята виступлять ансамбль пісні і танцю «Писанка», ансамбль «Серакувіце» (Польща), а також заслужений ансамбль танцю «Юність» та інші.

Перед входом до театру діти даруватимуть жінкам вітальні листівки.

Початок урочистої академії о 13.00.

Нагадаємо, у другу неділю травня, цього року це 14 травня, в Україні відзначають День матері.