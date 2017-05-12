Зі Львова в Київ літаком за 774 грн. в обидва боки. Українська авіакомпанія ввела новий лоу-кост тариф

Українська авіакомпанія “МАУ” ввела новий лоу-кост тариф з додатковими обмеженнями й одночасно значно знизила ціну авіаквитків на внутрішні та міжнародні рейси.

Про це повідомляє avianews.com.

Відповідно до опису нового тарифу, квитки лоу-кост не можна буде повернути або обміняти навіть зі штрафом, а їх оформлення має бути проведено не пізніше ніж за 180 днів до вильоту. Безкоштовно пасажир зможе взяти з собою тільки ручну поклажу вагою до 7 кг.

Для порівняння – найдешевший тариф до недавнього часу “тільки ручна поклажа” дозволяв змінювати дату вильоту зі штрафом.

У продажу новий лоу-кост тариф на момент публікації матеріалу був доступний на рейси з листопада 2017 року навіть за напрямками з обмеженою конкуренцією.

Наприклад, переліт з Києва в Амстердам в січні 2018 роки обійдеться за новим тарифом у 2074 грн. (тут і далі ціни в обидва боки), з Києва до Відня – у 2075 грн., з Києва до Парижа – у 3142 грн., з Києва до Мюнхена – у 2340 грн.

На внутрішніх напрямках авіакомпанія знизила ціну перельоту до рівня проїзду в фірмовому вагоні купе.

Квитки Київ-Львів на січень 2018 року доступні у продажу за ціною 774 грн. в обидва боки. Злітати з Києва в Дніпропетровськ і назад також в січні 2018 року можна за 1004 грн. У таку саму суму обійдуться авіаквитки на рейси між Києвом та Одесою.