За ніч львівські патрульні винесли 16 постанов на осіб, які порушували порядок

Найбільше порушників виявилось у Шевченківському районі Львова

У ніч з четверга на п’ятницю екіпажі патрульної поліції винесли 16 постанов на осіб, які розпивали алкоголь, курили у громадських місцях та порушували тишу, зокрема, 12 з них у Шевченківському районі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Зокрема. на вулицях Мазепи-Хвильового-Тичини-Миколайчука патрульні виявили кілька компаній, які порушували громадський порядок. Переважно громадяни йшли на контакт з інспекторами та припиняли правопорушення, проте значна частина порушників заперечувала свою провину та не реагувала на зауваження.

У підсумку інспектори винесли 8 постанов за порушення правил додержання тиші, 4 постанови за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях та 3 постанови за куріння у заборонених місцях.

Загалом з початку року патрульні Львова винесли 284 постанови за ст. 178 КУпАП (Розпивання алкогольних напоїв чи поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та 62 постанови за ст. 175-1 КУпАП (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях), за порушення правил додержання тиші – 41 постанова.