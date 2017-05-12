Вихідними на Львівщині відбудеться кілька прощ

Упродовж вихідних, 12-14 травня, на Львівщині відбуватимуться прощі. Про це повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.

Зокрема, 13-14 травня з нагоди 30-ліття об’явлення Пресвятої Богородиці в с. Грушеві Дрогобицького району відбудеться Патріарша Проща. Так, у суботу, 13 травня о 20:30 год відбудеться Молебень біля фігури Пресвятої Богородиці (на в’їзді до с. Грушева) та похід зі свічками до каплиці Пресвятої Трійці. О 21:30 год – Вечірня, о 22:30 год – Акафіст до Пресвятої Богородиці, молитви на оздоровлення.

У неділю, 14 травня, о 06:00 – Початок пішої прощі від катедрального храму Пресвятої Трійці (м. Дрогобич). О 08:00 – Утреня (каплиця Пресвятої Трійці), о 09:30 – Водосвяття, о 10:00 – Молебень до Богородиці, молитви на оздоровлення (на подіумі біля каплиці). О 11:30 год – Зустріч Блаженнішого Патріарха Святослава та Архиєрейська Божественна Літургія.

Також 13-14 травня відбудеться Марійська проща до Заглини – Марійського духовного центру, який знаходиться на території с. Монастирок Жовківського району Львівської області. Розпочнеться проща 13 травня о 18:00 год молебнем до Заглинської Божої Матері. 14 травня о 10:00 год в каплиці біля джерела відбудеться Свята Літургія. О 13:00 год – Архиєрейська Свята Літургія, яку очолить Преосвященійший Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк).

Окрім того, 12-14 травня у с. Руда-Сілецька Кам’янка-Бузького району відбудеться Ювілейна Проща з нагоди 100-ліття об’явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі. Зокрема, 12 травня о 19:30 відбудеться урочисте відкриття Прощі та Молебен до Пресвятої Богородиці. Опісля – Хресна дорога зі свічками та урочистий похід з фігурою Фатімської Богородиці до криниці-джерела і освячення води.

У суботу, 13 травня, о 10:00 год розпочнеться Вервиця до Богородиці за мир в Україні. Об 11:30 – зустріч Правлячого Архиєрея Михаїла Колтуна під супровід духового оркестру Львівської духовної семінарії. О 12:00 – Архиєрейська Божественна Літургія за участю Правлячого Єпископа Сокальсько-Жовківського Владики Михаїла Колтуна і урочисте посвячення вірних під опіку Непорочного Серця Марії. Також передбачається святковий концерт. О 19:00 – Молебен до Пресвятої Богородиці за мир в Україні.

14 травня об 11 годині відбудеться Урочиста Божественна Літургія, похід з фігурою Фатімської Богородиці до криниці-джерела та Молебень до Пресвятої Богородиці.