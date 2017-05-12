Від сьогодні буде обмежено рух транспортних засобів на ще одній вулиці Львова

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від сьогодні, 12 травня, з 10.00 год. і до 21.00 год. 12 грудня буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Чернівецькій.

Як повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза, з 12 травня розпочинаються роботи з капітального ремонту вул. Чернівецької. Ремонтні роботи виконуватиме підрядна організація ТзОВ «Онур». Технічний нагляд здійснюватиме французька компанії «Egis». Замовником робіт є ЛКП «Львівавтодор».

«З 12 травня ми перекриваємо частину вулиці Чернівецької, де розпочинаємо капітальний ремонт. Ремонт триватиме 4-5 місяців. За цей час буде виконана заміна контактної мережі, заміна колії і трамвайних плит.

Загальна вартість робіт близько 2,5 млн. євро. Фінансування здійснюється за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку і бюджету міста Львова.

Кільця на вул. Чернівецькій робити не будемо, оскільки зараз розробляється проект реконструкції площі Двірцевої. Цим проектом передбачено, що посадка і висадка пасажирів відбуватиметься ближче до вокзалу, щоб зробити все максимально комфортним для пасажирів: щоб, вийшовши з вокзалу, пасажири змогли зразу ж пересісти на громадський транспорту, зокрема трамвай», – розповів Олег Береза.

На час реконструкції вулиці Чернівецької частково зміниться маршрут трамваїв №1, 6 та 9. Їх кінцевою зупинкою буде зупинка «Приміський вокзал».

«На час ремонту вул. Чернівецької маршрут трамваїв №1, 6, 9 скоротиться на дві зупинки. Не буде зупинки «вулиця Чернівецька» і зупинки «Головний вокзал». Ці трамваї курсуватимуть до зупинки «Приміський вокзал» і у зворотному напрямку.

Жодного скорочення вагонів на цих маршрутах не буде. Лише трамвайний маршрут №11, на час ремонту вул. Чернівецької, курсувати не буде. На маршруті №11 їздить лише один вагон», – розповів Іван Бондар, начальник відділу із зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».