Від початку року у Львові та на дорогах державного значення сталося 388 ДТП з потерпілими

Унаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули 44 людини

Про це інформує Патрульна поліція Львова.

Від початку цього року на території Львова та на дорогах державного значення патрульні зафіксували 388 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

Унаслідок ДТП загинули 44 людини.

Лише у квітні в ДТП травмовано 118 чоловік і загинуло 13 чоловік.

Основними причинами аварій є порушення таких правил: недотримання дистанції; необрання безпечної швидкості; при здійсненні маневру, водії не переконуються в його безпечності; порушення правил проїзду перехресть; виїзд на смугу зустрічного руху; керування у нетверезому стані; раптовий вихід на проїжджу частину, зазначають у поліції.

У багатьох дорожньо-транспортних пригодах можна було б уникнути серйозних наслідків, якби водій та пасажири скористалися пасками безпеки.