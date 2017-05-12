В Турці орендарка звинуватила власника приміщення у крадіжці 100 тисяч гривень

Жінка, яка винаймала помешкання, звинуватила орендодавця у тому, що той зламав вхідні двері у квартиру та вкрав у неї близько 100 000 гривень.

В Турківське відділення Самбірського відділу поліції 11 травня звернулася 30-річна місцева жителька. Вона повідомила, що чоловік, у якого орендувала квартиру, виламав вхідні двері, проник у помешкання та потрощив її меблі. За словами заявниці, згодом вона виявила зникнення своїх документів і грошових коштів – 11 000 гривень, 200 євро та 650 доларів США. Загальна сума заподіяних збитків склала майже 100 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що жінка з 2007 року неофіційно орендувала житлове приміщення у 36-річного місцевого мешканця. Згідно розписки, яку надала чоловікові ,вона мала виселитись з квартири до 28 квітня 2017 року, проте цього не зробила. Тож чоловік виламав двері, викинув з помешкання її речі та пошкодив її меблі.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України (самоправство). Вчинення цього правопорушення карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.

Триває досудове розслідування.

Юлія Бура, Самбірський відділ поліції