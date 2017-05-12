В обласного управління СБУ новий очільник

Сьогодні, 12 травня, офіційно представили нового начальника обласного Управління Служби безпеки України. Відповідно до Указу Президента України від 03 травня 2017 року керівником Управління призначено полковника Ткачука Олександра Анатолійовича.

Представив особовому складу нового начальника перший заступник Голови Служби безпеки України Павло Демчина.

«В нас з вами є дуже чітке завдання – якщо людина порушила закон – вона повинна за це відповідати, якщо людина оступилась – їй потрібно допомогти, якщо людина хоче працювати на благо держави, то її потрібно всіляко підтримувати і дати таку можливість. Я впевнений, що обласне управління Служби безпеки, як і Львівщина в цілому, буде прикладом для всієї України. Сподіваюсь на довгу та взаємну співпрацю» – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка під час представлення нового очільника СБУ Львівщини.

«Управління працюватиме у тісній взаємодії зі всіма державними та правоохоронними органами. Впевнений, що разом ми здатні результативно відповісти на ті виклики, які стоять перед Львівським регіоном», – запевнив у свою чергу начальник обласного управління СБУ Олександр Ткачук.