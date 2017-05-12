У Стрию зловмисник під приводом продажу меду вчиняв крадіжки

Як встановили правоохоронці, раніше судимий потрапляв у квартири пенсіонерів та крав гроші, вже встановлена причетність чоловіка до скоєння п’ятьох крадіжок.

В Стрийський відділ поліції 11 квітня надійшла заява від 83-річної місцевої мешканки. Жінка повідомила, що невідомий чоловік, який запропонував придбати мед за доступною ціною і якого вона впустила до своєї квартири, заволодів її грошовими коштами в сумі 1550 гривень.

Того ж дня зловмисник також викрав гроші в сумі 2300 гривень з квартири 77-річної стриянки.

Під приводом продажу меду чоловік 20 квітня потрапив до помешкання 78-річного пенсіонера. Після його візиту з квартири потерпілого зникло 7700 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння цих крадіжок причетний раніше судимий 30-річний житель міста Борислав. Під час розслідування з’ясувалося, що протягом квітня зловмисник вчинив щонайменше п’ять крадіжок, видаючи себе за продавця меду.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Попереднє розслідування триває. Правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів. Вирішується питання про обрання раніше судимому запобіжного заходу, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.