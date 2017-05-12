У понеділок у Львові знову скличуть комісію з надзвичайних ситуацій

Ситуація в місті щодо вивезення та захоронення ТПВ не стабілізувалась. Лише три міста у Львівській області підписали з містом Львовом угоди на захоронення ТПВ. Багато майданчиків у Львові досі переповнені. Відтак, у понеділок у міській раді планують скликати засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це у відеозверненні повідомив мер міста Андрій Садовий.

«На жаль, ситуація з вивезенням сміття після підписання меморандуму про зняття блокади зі Львова, не надто змінилась. Інколи підписи на документах та публічні обіцянки для українських чиновників не означають нічого. З часу підписання меморандуму лише три полігони в області відкрили нам доступ, і то в дуже незначному об’ємі. На сьогодні майже половина сміттєвих майданчиків міста є переповненими і ситуація продовжує загострюватись. Протягом останніх днів я мав розмови з віце-прем’єр-міністрами Кістіоном та Зубком, які пообіцяли розблокувати виконання меморандуму. Я змушений в понеділок вкотре скликати комісію з надзвичайних ситуацій.

Паралельно ми працюємо з французькими експертами над проектами будівництва нового сміттєпереробного заводу та рекультивації полігону в Грибовичах. Наступного тижня наші французькі колеги оприлюднять стан виконання робіт по двох напрямках», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.