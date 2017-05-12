У Львові виставлять для огляду Вощатинський іконостас Йова Кондзелевича

У рамках Міжнародного дня музеїв 18 травня у Національному музеї ім. А. Шептицького відбудеться відкриття експозиції унікальної пам’ятки роботи Йова Кондзелевича – Вощатинського іконостасу.

Про це повідомляють на сторінці музею у Фейсбук.

Це – остання відома сьогодні значна за обсягом мистецька робота майстра. У ній маляр-іконописець робить помітний крок у напрямку поєднання в іконописі світських елементів. Вощатинський іконостас відносять до пізніших пам’яток, створених Йовом Кондзелевичем. Датують його 1722 роком.

Пам’ятка надійшла до збірки НМЛ ім. А. Шептицького ще у 1962 році, проте в експозиції музею до цього часу була представлена лише окремими фрагментами.

Виставка відреставрованого іконостасу відкриє нові грані до вивчення творчого спадку художника.