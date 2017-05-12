У Львові військові інструктори з Литви підготували спецназ ВСП до охорони VIP-персон

12 травня у Львові на базі Навчального центру Військової служби правопорядку ЗС України відбувся перший випуск військовослужбовців, які пройшли спеціальний курс підготовки за напрямком «Захист особливо важливих осіб».

Підготовку українських військовослужбовців здійснювала група інструкторів військової поліції Збройних Сил Литви під керівництвом майора Раймунаса Янскаускаса. Сертифікати про успішне завершення навчання отримали 14 бійців спеціальних відділів ВСП ЗС України.

– Загалом, у нас цей навчальний курс розрахований на три місяці, – зазначив керівник групи литовських інструкторів майор Р. Янкаускас. – Ваші хлопці успішно упорались із навчальною програмою за чотири тижні і продемонстрували відмінний результат як індивідуальної роботи, так й дій у команді.

Навчальний курс було розраховано на 198 годин. Основна мета – підготувати військовослужбовців до дій з охорони і фізичного захисту особливо важливих осіб війська та держави. За словами іноземних інструкторів, це не лише функція «бодігарда». Але й тактика планування операцій, розвідка місцевості, практичні індивідуальні та групові дії у різних критичних ситуаціях, зв’язок, медицина, логістика тощо. Литовські інструктори робили наголос на практичній підготовці, адже самі є практиками. Військові поліцейські з гарнізону міста Каунас двічі були у місіях у Афганістані, де здійснювали постійну охорону та супроводження посла Литви. Навчальна програма формувалась відповідно до ситуації в Україні та, зокрема, у районі проведення АТО.

Підполковник Сергій Трухно, один з учасників курсу, підкреслив, що окрім профільних знань в контексті спеціального курсу, українські військовослужбовці перейняли від іноземних колег методологію.

– Найперше, що можна виокремити – це ємність, чіткість і методична зібраність у організації занять. Ми не отримали зайвої інформації, але достатньо знань по суті програми. Дуже цікавою була практична частина, – говорить офіцер.

У якості випускного іспиту, учасникам курсу було запропоновано спланувати і здійснити операції із захисту ВІП-персон. Учасники були розділені на декілька груп і для кожної був розроблений умовний сценарій. Комусь довелося супроводжувати і охороняти важливу особу в умовах «тилу». Інша група отримала завдання здійснити операцію умовно в районі бойових дій з підвищеною ворожою диверсійною активністю. Українські бійці із завданнями упорались.

– Кожна подібна операція має ретельно, до дрібниць плануватись: транспорт, схема пересування, небезпечні напрямки. Все це враховується. Адже іноді ворогу не потрібен об’єкт нашої охорони, але він полює, припустимо, на документи, які перевозяться. Протидіяти цим викликам нас навчили наші колеги з Литви, – зазначив підполковник Сергій Трухно.

Додамо, що у найближчих планах навчального центру ВСП у Львові є проведення ще двох подібних спецкурсів. Іноземні колеги зазначили, що навчально матеріальна база Навчального центру ВСП та Міжнародного центру миро творчості та безпеки, де проводився практичний тренінг, дозволяє опанувати програму курсу повністю.

полковник Володимир Скоростецький (м. Львів),

Медіа-центр МОУ Львів