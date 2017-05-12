У Львові судитимуть адвоката

Адвокату, котра спонукала громадянина до дачі неправомірної вигоди у сумі одна тисяча доларів США, загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області у січні цього року викрили адвоката юридичної консультації міста Львова, котра спонукала громадянина до дачі неправомірної вигоди у сумі одна тисяча доларів США для подальшої передачі цих коштів двом суддям одного із райсудів Львова.

За вказану суму адвокат пообіцяла громадянину сприяти у затягненні термінів розгляду та у подальшому закриття провадження у рамках розгляду адміністративних протоколів, складених на нього за скоєння дорожньо-транспортної пригоди та керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Захисника було викрито та затримано у порядку ст.208 КПК України. У подальшому судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 32 тисячі гривень, яку вона сплатила.

Обвинувальний акт за ч.2 ст.15, ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.4 ст.27, ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України скеровано на розгляд у Галицький районний суд міста Львова.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.