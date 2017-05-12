У Львові реалізовуватимуть програму профілактики серцево-судинних захворювань

На реалізацію цієї програми місто передбачило 15 млн грн



У Львові велику увагу приділяють профілактиці різних захворювань. Більше 10 років тривають різні профілактичні акції з вимірювання тиску, рівня цукру в крові тощо. З понеділка стартує кампанія з профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії. Також цього року у Львові затвердили Програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. На реалізацію цієї програми місто передбачає 15 млн грн.

«Протягом останніх років ми зробили велику кількість профілактичних кампаній в місті. Масові вимірювання тиску, рівня цукру в крові, тести на ракові захворювання. Ця профілактика дала дуже конкретні результати і врятувала життя багатьом людям, які вчасно звернули увагу на своє здоров’я. З 15 травня ми почнемо чергову кампанію з профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії. У всіх лікарнях та поліклініках, а також в спеціальних наметах на вулицях міста буде вимірюватись тиск всім охочим.

Взагалі цього року ми особливу увагу звернемо на серцево-судинні захворюваня, смертність від яких займає в Україні перше місце. Зокрема, летальність від інфаркту – 9 відсотків, в той час як в світі це показник в межах 2-3 відсотків. Причина такої невтішної статистики – несвоєчасне звернення до лікарня та недостатність обладнання для швидкого реагування. Ми поставили собі за мету протягом трьох років суттєво покращити ситуацію та досягнути у Львові принаймні середньосвітових показників. Вже в цьому році ми виділимо 15 мільйонів гривень на придбання медикаментів, кардіографів, дефібриляторів, сучасних кардіографічних установок», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.