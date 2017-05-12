У Львові Лілія Гриневич провела Всеукраїнську нараду керівників органів управління освітою

Сьогодні, 12 травня, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич перебувала з робочим візитом у Львові, де взяла участь у відкритті Всеукраїнської наради керівників органів управління освітою обласних та Київської міської державних адміністрацій. Про це повідомляє прес-служба ЛОР.

Під час зустрічі з освітянами Лілія Гриневич обговорила основні принципи реформи системи освіти в Україні, зокрема вона презентувала стандарти нової початкової школи.

Участь у нараді взяв перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус. Зокрема, він закцентував увагу на двох важливих для освіти речах: це реформа профтехосвіти, яку потрібно завершити та діяльність в подальшому інтернатних закладів.

«Будь-які реформи потребують значних фінансів. Зміни потрібно планувати, інформувати про них місцеве самоврядування та громадськість. Львівська обласна рада готова співпрацювати з міністерством, щоб спільно отримати той результат, який очікує від нас суспільство», – зазначив Андрій Білоус.

Окрім того, міністр взяла участь у нараді з представниками ВНЗ Львівщини І-ІV рівня акредитації.