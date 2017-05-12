У квартирі та на горищі львів’янина правоохоронці виявили арсенал зброї

Зловмиснику, котрий зберігав у своїй квартирі та на горищі зброю та боєприпаси, поліцейські повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Працівники Франківського відділу поліції у лютому 2017 року під час санкціонованого обшуку в помешканні 54-річного львів’янина виявили та вилучили гвинтівку без затворної рами та елемент бойової гранати.

Окрім того, на горищі, яке є у користуванні чоловіка, поліцейські виявили та вилучили пістолет іноземного виробництва з двома магазинами та дерев’яним прикладом, два пістолетних магазина, 46 патронів 9 мм, 30 патронів 5,45 мм, 11 патронів 7,62 мм, 194 патрони “Люгер”, 5 елементів від корпусу, один вибуховий елемент та 11 інших елементів до гранати РГД-33, два сигнальних патрони та димову шашку.

Усе вилучене було скеровано на експертизу, під час якої встановлено, що виявлені предмети є елементами бойової зброї та боєприпасами.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду, максимальне покарання, що йому загрожує – сім років позбавлення волі, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.