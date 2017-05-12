У “Краковці” вилучили дорогий автомобіль, викрадений у Німеччині. Відео

Учора, 11 травня, в пункті пропуску “Краковець”, що на кордоні з Польщею, прикордонники запобігли вивезенню коштовного автомобіля, що перебував у розшуку.

Про це повідомляє прес-служба Мостиського прикордонного загону..

Під час перевірки позашляховика марки “Land Rover”, 2014 року випуску, спрацювала база даних Інтерполу, де зазначалось, що автомобіль викрадений. За кермом автівки виїжджав з України чоловік, 1972 року народження, який на паспортний контроль надав документи особи без громадянства Німеччини.

Прикордонники негайно вивели автомобіль із загального потоку та проінформували представників Нацполіції України. В ході розбору було з’ясовано, що коштовний транспорт розшукується як викрадений на території Німеччини. Автіку було передано представникам органів внутрішніх справ.

Крім того, у сусідньому пункті пропуску “Шегині”, впродовж доби було вилучено два мікроавтобуси “Опель”, 2003 та 2009 року випуску, якими приховано перевозилась контрабанда цигарок. У зазначених автівках, під обшивкою салону та в сидіннях правоохоронці виявили по 300 та 340 пачок цигарок відповідно.