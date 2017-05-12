У готелі біля Львова затримали повію та звідницю

Любовні послуги коштували клієнту 1200 гривень за годину



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

В одному із готелів, розташованому на кільцевій дорозі Львова, працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми виявили факт звідництва.

Як встановили правоохоронці, 25-річна жінка, мешканка одного із сіл Львівської області, у готельному номері звела 23-літню жінку із чоловіком для надання платних сексуальних послуг. Послуги коштували клієнту 1200 гривень за годину.

В подальшому отримані кошти звідниця поділила із повією порівну. З місця події поліцейські вилучили речові докази, а також грошові кошти, які клієнт оплатив за отримані сексуальні послуги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць для розпусти або звідництво) КК України. Звідниці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Повію притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.181- 1 КУпАП.