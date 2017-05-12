Собаки з ЛКП «Лев» чекають на своїх господарів

Продовжуємо знайомити вас із собаками, що шукають дім.

Снуп. Такса, 2 роки. Молоденький та активний красень. Енергійний та гавкучий, стане чудовим охоронцем та відданим другом. Добре гуля на повідку, слухняний. Підійде на прилаштування у квартиру, адже невеличкий та акуратний.

Ленон. Молоденький собака віком 2 роки. Метис німецької вівчарки. Дуже розумний та добре піддається навчанню, чудовий представник своєї породи. Енергійний, стане добрим охоронцем для своєї нової родини.

Річі. Кокер спанієль. Молоденький красень, вік – до 3 років. Виважений, спокійний, дуже зворушливий. Річі активний, слухняний, знає деякі команди і здібний до навчання. Найвірніший друг, про якого ви тільки могли мріяти.

Сара. Доросла собака, нереально красива і кудлата. Наразі вона трішки ляклива, але щоразу все більше довіряє людям. Чудовий друг та компаньйон, підійде на прилаштування у квартиру.

Арчі. Молоденький кудлатий красунчик з незвичним і дуже красивим окрасом. Слухняний, трішки лякливий. Добре піддається навчанню, тож має швидко навчитися гуляти на повідку. З цього собаки виросте справжній вірний друг, адже він – суцільне добро і ніжність!

Галка. Молоденька і дуже красива собака. Метис німецької вівчарки. Слухняна, добре гуляє на повідку. Добре піддається навчанню. Неймовірний друг та охоронець.

Йохан. Метис пекінеса. Невеличкий собачка, що підійде на прилаштування у квартиру. Енергійний, гавчкучий, дуже милий. Молоденький, вік – близько 2 років.

Фото Марти Сирко

Познайомитися з собаками можна в ЛКП «Лев» у Львові на вул. Промисловій, 56. Ми працюємо щодня без вихідних з 8:00 до 20:00; тел.: 068 535 4545. Ласкаво просимо!