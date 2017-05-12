ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» відновив роботу

12 травня у місті Жидачеві в урочистій атмосфері за присутності голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки майже після трирічної перерви запрацював целюлозно-паперовий комбінат- найбільше підприємство району.

Для місцевих мешканців та району – подія радісна, бо півтисячі працівників мають роботу. Обіцяють, що згодом отримають місце праці ще 750 чоловік.

ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» видав свою першу продукцію ще у 1951 році і вважався одним з найбільших підприємств галузі в Україні. За ці роки на комбінаті виробляли паперову продукцію різних найменувань, але в основному картон, гофрокартон, різноманітну тару, папір для писання та друку, книжкових обгорток, а також целюлозу. У 1993 році на комбінаті перші в Україні освоїли випуск газетного паперу, що на той час був великим дефіцитом, оскільки Росія відмовлялася його продавати Україні.

Проблеми на комбінаті розпочалися, коли він перейшов у власність наших рідних українських багатіїв…

А з 18 вересня 2014 року підприємство зупинило діяльність. Хочеться вірити, що сьогоднішнє відновлення роботи і обіцянки представників влади та керівництва комбінату сприятимуть розквіту так потрібного країні підприємства.

Фото Володимира Дубаса