Обласні депутати вимагають демонтувати монумент Слави на вул. Стрийській

Депутати Львівської облради закликали міськраду Львова та обласну держадміністрацію демонтувати Монумент Слави на вул. Стрийській. Натомість на його місці пропонують встановити Меморіал пошани захисникам України, які борються із російським агресором.

Відповідний текст звернення 11 травня під час сесії облради озвучив його ініціатор, депутат Львівської обласної ради боєць АТО Василь Масний, повідомляє прес-служба облради.

Зокрема, наголошується, що Монумент Слави було зведено на честь збройних сил Радянського Союзу задля пропагандистської мети. Про це свідчать навіть описи у тогочасних туристичних путівниках, де говорять про «визвольний похід радянських воїнів на західноукраїнські землі». Тож, відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», монумент вважається символікою комуністичного тоталітарного режиму.

«Згідно з пунктом 6 Перехідних положень Закону, монумент підлягає демонтажу органами місцевого самоврядування впродовж 6 місяців з дня набрання чинності цього Закону. Якщо ж орган місцевого самоврядування впродовж вказаного терміну не прийме рішення про демонтаж таких пам’ятників, то розпорядження про демонтаж повинен прийняти голова міста впродовж трьох місяців», – нагадується у зверненні.

«Направду дивує, що органи місцевого самоврядування і досі не виконали цієї вимоги Закону. Відтак закликаємо міського голову Львова зробити розпорядження про демонтаж чи перенесення монументу», – говорить Василь Масний.

Водночас депутати пропонують на цьому місці встановити Меморіал пошани бійцям АТО.

«Вважаємо, що меморіал слід спорудити саме на перехресті вул. Стрийської та Героїв Майдану поблизу Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, адже за героїзм і мужність, виявлені під час російсько-української війни, 283 випускники цього навчального закладу нагороджені різними державними відзнаками, у тому числі 8 випускників удостоєні найвищого державного звання – Герой України, з них три – посмертно», – йдеться у зверненні депутатів облради.