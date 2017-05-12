На Пустомитівщині запрацювала друга лінія з виробництва бетонної продукції 

У п’ятницю, 12 травня, у селі Жирівка Пустомитівського району розпочала роботу друга лінія з виробництва бетонної продукції компанії «Пласт-інвест». Це спільне чесько-українське підприємство, на облаштування другої лінії якого інвестували 11,5 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Підприємство виробляє відробропресовані бетонні вироби з різною поверхневою фактурою:тротуарні бетонні плити, дрібноштучні бетонні стінові вироби та бортові камені різноманітних конфігурацій, що виробляють методом напівсухого вібропресування. Готову продукцію підприємства використовують під час ремонтів доріг не лише на Львівщині, але й у всіх областях на заході України. Символічно, запустили роботу другої лінії виробництва голова Львівської ОДА Олег Синютка та директор ТзОВ «Пласт-інвест» Віктор Роюк.

«Ми цьогоріч плануємо збільшити обсяги видатків та обсяги ремонтних робіт на території Львівщини. Для нас сьогодні дуже важливо, щоб поруч із дорогами якісно облаштовувати хідники. Тому що це і комфорт, і безпека для пішоходів. А для хідників важливо використовувати плитку та матеріали, які виготовляються тут,на місці» – зазначив голова Львівської ОДА Олег Синютка під час відкриття нових потужностей на заводі «Пласт-інвест».

Всього на заводі працює 32 особи, у новому цеху – 10 осіб та двоє інженерно-технічних працівників.