На Львівщині вже облаштували понад 60 місць для пікніків

Відпочинкові локації обладнані навісами, столами, альтанками, смітниками та місцем для розведення вогнища

На Львівщині тривають роботи із створення комфортних і безпечних умов відпочинку на природі для мешканців та гостей області. Відтак на сьогодні вже є 61 позначка на інтерактивній карті пікнік-локацій Львівської області, повідомляє управління туризму та курортів ЛОДА.

«Згодом на Львівщині з’явиться ще більше нових відпочинкових місць, обладнаних навісами, столами, альтанками, смітниками та місцем для розведення вогнища. Такі локації створюються в тих місцях, де спостерігається активність відпочивальників», – зазначила начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталія Табака.

Вона також наголосила, що важливо пам’ятати про культуру відпочинку на природі, тому в управлінні закликають залишати місця відпочинку після себе чистими.