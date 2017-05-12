На Львівщині прикордонник урятував вагітну, яка хотіла накласти на себе руки

Учора, 11 травня, поблизу кордону з Польщею, військовослужбовець відділу прикордонної служби “Краковець” запобіг самогубству місцевої мешканки.

Дільничний інспектор прикордонної служби саме обходив ділянку відповідальності поблизу одного із прикордонних сіл, коли почув шум та побачив, як жінка намагається повіситися, повідомляє прес-служба Мостиського прикордонного загону.

Прикордонник негайно підбіг до самогубці, яка майже знепритомніла, самотужки зняв її з дерева та почав надавати першу медичну допомогу. Інспектор вчасно доповів про подію та своє місцезнаходження старшому зміни, а той викликав екіпаж швидкої медичної допомоги та представників Нацполіції.

По прибуттю медиків та поліцейських жінка перебувала у задовільному та стабільному стані, лікарі обстежили потерпілу та повідомили що загрози життю немає. Драматичності ситуації додає і той факт, що врятована жінка чекає дитину, згодом вона підтвердила, що перебуває вже на п’ятому місяці вагітності.

Представники Нацполіції України опитали потерпілу та прикордонника, який врятував її з майбутньою дитиною від смерті, в подальшому жінку забрали медики.