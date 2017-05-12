Львівський обласний центр зайнятості проведе масовий захід «Тебе шукає робота!»

  •  Львівський обласний центр зайнятості разом з  НУ «Львівська політехніка» та за сприяння Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської ради організовують масовий захід «Тебе шукає робота!» (28 Ярмарок кар’єри).

  • Захід відбудеться 16 травня 2017 року у центральній частині м. Львова (проспект Свободи). Початок – об 11.00.Відвідувачі матимуть можливість віч-на-віч поспілкуватися з представниками майже 90 фірм і компаній, які задекларували понад 3 тисячі актуальних і перспективних вакансій для фахівців оборонної промисловості, енергетики, ІТ-сфери, галузі торгівлі, обслуговування, машинобудівної індустрії. Роботу пропонуватимуть як гуманітаріям (економістам, менеджерам, маркетологам, адміністраторам), так і спеціалістам технічного профілю (інженерам, програмістам, механікам,а також спеціалістом швейної промисловості, де середня заробітна плата стартує від 5 тис. грн. Як роботу, так і соціальні послуги надаватиме на цьогорічному заході  Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

    До уваги відвідувачів – тестування щодо схильності до виконання тієї чи іншої роботи, допомога у написанні резюме та техніки ведення співбесіди з працедавцем, консультації з питань надання соціальних послуг клієнтам служби зайнятості, можливості організації власної справи.

    У рамках  заходу буде проводитися профорієнтаційна вікторина, а також майстер-класи з оформлення кондитерських виробів, карвінгу з овочів, плетіння косичок, манікюру, створення композицій з живих чи штучних квітів та інших компонентів, декоративного оздоблення елементів виробів та їхнйого пакування, монтажу санітарно-технічних систем. Окрім того, учасники заходу матимуть можливість окремо отримати консультації щодо:

    – участі у пілотному проекті із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» (постанова КМУ від 02.12.2015 №1154.);

    – застосування норм трудового, пенсійного, податкового законодавства,  та аспектів соціального захисту осіб з інвалідністю.

    Посадовці, що займаються добором персоналу, зможуть відвідати майстер-клас «Рекрутинг: сучасні тенденції», інформує відділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.