Львівський обласний центр зайнятості проведе масовий захід «Тебе шукає робота!»

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Львівський обласний центр зайнятості разом з НУ «Львівська політехніка» та за сприяння Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської ради організовують масовий захід «Тебе шукає робота!» (28 Ярмарок кар’єри).
- Захід відбудеться 16 травня 2017 року у центральній частині м. Львова (проспект Свободи). Початок – об 11.00.Відвідувачі матимуть можливість віч-на-віч поспілкуватися з представниками майже 90 фірм і компаній, які задекларували понад 3 тисячі актуальних і перспективних вакансій для фахівців оборонної промисловості, енергетики, ІТ-сфери, галузі торгівлі, обслуговування, машинобудівної індустрії. Роботу пропонуватимуть як гуманітаріям (економістам, менеджерам, маркетологам, адміністраторам), так і спеціалістам технічного профілю (інженерам, програмістам, механікам,а також спеціалістом швейної промисловості, де середня заробітна плата стартує від 5 тис. грн. Як роботу, так і соціальні послуги надаватиме на цьогорічному заході Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.
До уваги відвідувачів – тестування щодо схильності до виконання тієї чи іншої роботи, допомога у написанні резюме та техніки ведення співбесіди з працедавцем, консультації з питань надання соціальних послуг клієнтам служби зайнятості, можливості організації власної справи.
У рамках заходу буде проводитися профорієнтаційна вікторина, а також майстер-класи з оформлення кондитерських виробів, карвінгу з овочів, плетіння косичок, манікюру, створення композицій з живих чи штучних квітів та інших компонентів, декоративного оздоблення елементів виробів та їхнйого пакування, монтажу санітарно-технічних систем. Окрім того, учасники заходу матимуть можливість окремо отримати консультації щодо:
– участі у пілотному проекті із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» (постанова КМУ від 02.12.2015 №1154.);
– застосування норм трудового, пенсійного, податкового законодавства, та аспектів соціального захисту осіб з інвалідністю.
Посадовці, що займаються добором персоналу, зможуть відвідати майстер-клас «Рекрутинг: сучасні тенденції», інформує відділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.