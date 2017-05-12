Львівський обласний центр зайнятості проведе масовий захід «Тебе шукає робота!»

До уваги відвідувачів – тестування щодо схильності до виконання тієї чи іншої роботи, допомога у написанні резюме та техніки ведення співбесіди з працедавцем, консультації з питань надання соціальних послуг клієнтам служби зайнятості, можливості організації власної справи.

У рамках заходу буде проводитися профорієнтаційна вікторина, а також майстер-класи з оформлення кондитерських виробів, карвінгу з овочів, плетіння косичок, манікюру, створення композицій з живих чи штучних квітів та інших компонентів, декоративного оздоблення елементів виробів та їхнйого пакування, монтажу санітарно-технічних систем. Окрім того, учасники заходу матимуть можливість окремо отримати консультації щодо:

– участі у пілотному проекті із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» (постанова КМУ від 02.12.2015 №1154.);

– застосування норм трудового, пенсійного, податкового законодавства, та аспектів соціального захисту осіб з інвалідністю.

Посадовці, що займаються добором персоналу, зможуть відвідати майстер-клас «Рекрутинг: сучасні тенденції», інформує відділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.