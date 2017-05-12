Львів’ян кличуть на благодійний забіг

Усі зібрані кошти підуть на проведення розважальних заходів для дітей, хворих на онкологію
Відбудеться забіг у неділю, 28 травня. Організовують захід студенти Українського католицького університету.
Про це йдеться на сторінці заходу у Фейсбук.
“Наша подія – чудова можливість пробігтись Стрийським парком та зробити добру справу”, – пишуть організатори.
Дистанції:
400 м (для дітей), 2 км, 5 км,10 км
Для учасників віком до 16 років участь безкоштовна.
Попередня реєстрація за посиланням:
https://goo.gl/forms/O6YRxrXRnyqaSram2
Програма заходу:
10:00 – Божественна Літургія
11:00 – видача стартових номерів\розминка
12:00 – старт забігу на 400 метрів
12:15 – нагородження маленьких учасників
12:15 – старт забігу на 2 км, 5 км, 10 км
12:45 – фініш забігу на 2 км
13:15 – фініш забігу на 5 км
13:45 – фініш забігу на 10 км / нагородження фінішерів