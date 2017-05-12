Львів’ян кличуть на благодійний забіг

Усі зібрані кошти підуть на проведення розважальних заходів для дітей, хворих на онкологію

Відбудеться забіг у неділю, 28 травня. Організовують захід студенти Українського католицького університету.

Про це йдеться на сторінці заходу у Фейсбук.

“Наша подія – чудова можливість пробігтись Стрийським парком та зробити добру справу”, – пишуть організатори.

Дистанції:

400 м (для дітей), 2 км, 5 км,10 км

Для учасників віком до 16 років участь безкоштовна.

Попередня реєстрація за посиланням:

https://goo.gl/forms/O6YRxrXRnyqaSram2

Програма заходу:

10:00 – Божественна Літургія

11:00 – видача стартових номерів\розминка

12:00 – старт забігу на 400 метрів

12:15 – нагородження маленьких учасників

12:15 – старт забігу на 2 км, 5 км, 10 км

12:45 – фініш забігу на 2 км

13:15 – фініш забігу на 5 км

13:45 – фініш забігу на 10 км / нагородження фінішерів