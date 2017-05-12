До Дня Матері матерям, а також вперше батькам загиблих бійців АТО виплатять матеріальну допомогу

Також вперше допомогу до Дня Матері виплатять матерям і батькам загиблих бійців АТО. Щоб отримати допомогу, батьки загиблих бійців мають подати документи до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій до 1 червня.

Зокрема, згідно з розпорядження міського голови Львова, матері дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також неповнолітні матері – мешканці, які зареєстровані у м. Львові та перебувають на обліку у відділах соціального захисту, отримають одноразову матеріальну допомогу у розмірі 500 грн. кожна. Таку допомогу отримають 250 матерів. На ці потреби у міському бюджеті передбачено кошти в сумі 128 тис. грн.

Окрім того, цього року вперше у Львові до Дня Матері міська рада надасть матеріальну допомогу матерям і батькам тих бійців АТО, які загинули на Сході, захищаючи нашу Батьківщину. Згідно прийнятої ухвали та рішення виконавчого комітету, до Дня Матері та Дня Батька батьки осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова, виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5 тис. грн. Цю допомогу отримають і батько, і матір. Також дія ухвали розповсюджується і на тих батьків, які не є мешканцями міста Львова, але їх сини були зареєстровані у Львові.

Щоб отримати цю допомогу, кожному з батьків необхідно подати певний пакет документів до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Фахівці Центру ведуть прийом документів і передають їх до управління соціального захисту, яке є розпорядником коштів. Період подачі документів триває з 1 травня по 1 червня 2017 року. Така виплата до Дня Матері і Дня Батька буде щорічною. Таким чином місто піклується про загиблих воїнів, їхні родини, особливо батьків.

Зазначимо, що станом на травень 2017 року у Львові є 54 загиблих учасників АТО. Цього року 37 батьків та 46 матерів отримають від міської ради грошову допомогу у розмірі 5 тис. грн.

Також станом на 1 травня 2017 на обліку в управлінні соціального захисту перебуває 730 багатодітних матерів, які отримують державну соціальну допомогу, передбачену малозабезпеченим сім’ям, на утриманні яких є 2 622 дітей (загалом у Львові налічується 3 575 багатодітних матерів); 2 491 одинока мати отримує допомогу, передбачену одиноким матерям на 3 051 дитину (загалом у Львові проживає майже 5 тис. одиноких матерів); 48 жінок-усиновлювачів, на утриманні яких перебуває 65 усиновлених дітей, яким виплачується допомога при усиновленні.

Довідка

День Матері – Міжнародне свято. В Україні відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня. Вперше встановлене офіційно Конгресом США у 1914 році. Після Першої світової війни День матері почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині.