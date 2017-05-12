Через ДТП на вул. Шевченка трамваї №7 курсують за зміненим маршрутом

«Сьогодні зранку сталося ДТП на вул. Шевченка. У зв’язку з цим, один трамвай №7 стоїть на вул. Шевченка,94, а решта трамваїв №7 зараз курсують за зміненим маршрутом: до церкви св. Анни (вул. Городоцька,32) і у зворотному напрямку. Після відновлення руху транспорту на вул. Шевченка, трамваї №7 курсуватимуть за звичним маршрутом», – розповів Іван Бондар, начальник відділу зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення за тимчасові незручності, у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою.

Нагадаємо, як не одноразово повідомляв ЛКП «Львівелектротранс» майже третина усіх випадків, що провокують простій громадського транспорту, пов’язані із неналежно припаркованими автомобілями та ДТП.