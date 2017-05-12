3,3 мільйона українців вже отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон

Близько трьох мільйонів 300 тисяч громадян України станом на 11 травня 2017 року оформили біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Про це повідомив Радіо Свобода керівник прес-центру Державної міграційної служби України Сергій Гунько.

Він уточнив, що, зокрема, за останній місяць такі паспорти отримали 100 тисяч осіб.

Біометричні паспорти необхідні для майбутніх безвізових поїздок до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Рада міністрів Євросоюзу 11 травня ухвалила остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму. Рішення ще потрібно буде підписати і офіційно опублікувати. Очікується, що безвізовий режим ЄС з Україною запрацює 11 червня.