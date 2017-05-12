Як живуть об’єднані територіальні громади Львівщини

Успіх децентралізації на прикладі Гніздичівської ОТГ

2015 року в Україні розпочався активний процес децентралізації: зараз значні повноваження та бюджети належать органам місцевого самоврядування, а не органам влади. Простіше кажучи, українські селяни тепер є справжніми господарями свого населеного пункту. Гніздичівська ОТГ – одна з перших, що утворилася на Львівщині. Як змінилося життя громади та чого вона досягла за два роки? Відповіді на ці запитання дістала журналістка «Львівської газети», http://gazeta.lviv.ua/, яка вирушила у прес-тур до Гніздичева, що організувало ЛРВ Асоціації міст України. https://uk-ua.facebook.com/lrv.amu

Гніздичівська ОТГ є майже за сотню кілометрів від Львова, однак її життя не гірше, ніж у великому місті. Утворилася громада ще влітку 2015 року, а до її складу входить смт Гніздичів та п’ять прилеглих сіл навколо. Населення – 6,5 тис. осіб, які власними зусиллями творять свій добробут.

«Наша держава обрала курс цивілізованих держав, як, наприклад, Польща, Німеччина, Швейцарія, де влада майже не втручається у місцеві справи. Держава надала більше можливостей людям на місцях, тобто прав та ресурсів, яких має вистачати для процвітання села», – зазначає директор ЛРВ Асоціації міст України Василь Абаімов.

«А ми, зі свого боку, зрозуміли, що маємо самі опікуватися своєю територією та брати відповідальність за її розвиток», – додає голова Гніздичівської ОТГ Іван Оліяр.

Світло і на вулицях, і у повсякденному житті

Тільки-но утворилася Гніздичівська ОТГ, вона відразу ж розпочала свою активну діяльність. У громаді капітально відремонтували вуличне освітлення у селах Лівчиці, Руда та Ганнівці: встановили близько 180 світильників та енергоощадних ламп. Також відновили діяльність комунального господарства, що виконує роботи з благоустрою на території Гніздичівської ОТГ. Відкрили навіть «Центр соціальних послуг громади», який надає послуги з догляду старших людей удома, послуги перукаря, взуттєвого майстра та швачки: тепер жителі громади не повинні їхати аж до Львова чи у районний центр Жидачів, щоб навести красу чи пошити одяг, адже усе необхідне для цього є поряд.

Усе – для майбутнього покоління

Нещодавно у Гніздичеві відкрили ще й першу музичну школу для дітей, де вони можуть навчатися грі на скрипці, фортепіано, гітарі та інших музичних інструментах.

Зараз Сніжанна – першокласниця музичної школи, однак її вчителька Лідія Володимирівна каже, що талановита юна скрипалька грає твори вже за 3-й клас.

А от маленький Максим навчається грі на гітарі лише кілька місяців, але він дуже щасливий, що тепер є учнем музичної школи.

«Раніше в мене не було можливості далеко їздити у музичну школу, а тепер вона майже біля дому», – каже Максимко.

Окрім музичної школи, велику увагу громада приділяє і загальноосвітнім. У 2016 році у Лівчицькій, Гніздичівській, Рудянській та Покрівецькій загальноосвітніх школах зробили капітальні ремонти та провели енергоощадні заходи: встановили нові вікна, двері, котли та утеплили горища.

У громаді створили навіть нову велику бібліотеку для дітей та фінансують аж 5 футбольних команд, які посідають призові місця у районних турнірах.

«Діти – це наше майбутнє. І, перш за все, ми дуже хочемо забезпечити комфортне життя у громаді саме їм. Тепер ми самостійно вирішуємо, чи ремонтувати школи, що і де відкривати, як розвивати різні культурні місця. Ми не залежні ні від кого», – розповідає заступниця голови Гніздичівської ОТГ Оксана Романів.

Сюди приїжджають сотні туристів

Перлина Гніздичівської громади – Кохавинський монастир святого Герарда, яким активно опікуються і зберігають його особливу архітектуру. Щороку сюди приїжджають численні групи паломників і туристів, а щонеділі у церкві від монастиря збирається близько тисячі парафіян.

А ще на території громади функціонує філія Львівської галереї мистецтв – єдиний в Україні музей гетьмана Івана Виговського.

… і розвивається бізнес

На території громади діє більше ніж 20 підприємств. «Найстаршим» з них є Кохавинська паперова фабрика (раніше і Гніздичів мав цю назву – Кохавино): вона працює тут з далекого 1939 року і до сьогодні.

Декілька місяців тому у громаду прийшов ще один інвестор: тут відкрили швейний цех «TEHPOSTACH PE», що виготовляє спецодяг для європейських партнерів. А громада, у відповідь, сприяє розвитку підприємницької діяльності на їхній території.

«Наша фабрика виготовляє одяг лише для експорту, тобто в обіг фінансів ми залучаємо європейську валюту. Відповідно, усі працівники тут отримують зарплату вищу ніж середня, вони працюють неподалік від дому і дуже задоволені роботою. Ми вже маємо кілька фабрик в Україні, але в об’єднаній громаді – це наше перше підприємство. Тут усі тобі йдуть на зустріч, ніхто не заважає, як це буває в Україні, сприяють розвитку твоєї роботи», – зазначає менеджер «TEHPOSTACH PE» Роман Падляк.

«Реформа децентралізації – єдина у Україні, що діє не лише на паперах, але й у реальності. Навіть отримувати усілякі дозволи, реєстрації і посвідчення для ведення бізнесу можна отримувати на місцях, чи залучати тут інвестиції, не чекаючи дозволу з Києва», – каже Василь Абаімов.

А скільки ж коштів витратили на розвиток громади

На розвиток власної території та благоустрою Гніздичівській ОТГ знадобилося понад 2 млн. гривень.

Зазначимо, основне джерело державної фінансової підтримки об’єднаних територіальних громад – це Державний фонд регіонального розвитку та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку інфраструктури ОТГ.

Фінансові ресурси у громадах поповнюються і за рахунок збільшення податкових надходжень: тепер у бюджеті громади залишається 85% власних надходжень, тобто податки на землю, нерухомість, фіксовані податки, що платять господарства, фірми, сільгоспвиробники (100%), податки на доходи фізичних осіб (60%). Як розпоряджатися цими коштами, знову ж таки, вирішує не центральна влада, а місцева.

Детальніше про діяльність Гніздичівської ОТГ можна дізнатися тут

Про реформу децентралізації влади в Україні тут