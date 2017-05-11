Завтра до Львова приїде міністр освіти і науки України Лілія Гриневич

Міністр побуває у ЛНУ ім. Івана Франка і дасть прес-конференцію

У п’ятницю, 12 травня 2017 року, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич здійснить робочу поїздку до міста Львова. Про це інформує прес-служба ЛОДА.

Міністр відвідає Львівський національний університет ім. Івана Франка (вул. Університетська, 1), де візьме участь у відкритті Всеукраїнської наради керівників органів управління освітою обласних та Київської міської державних адміністрацій, під час якої, зокрема, буде презентовано стандарти нової початкової школи, повідомляють у прес-службі.

Також у межах візиту запланована прес-конференція Лілії Гриневич про актуальні питання розвитку освіти. Відбудеться зустріч із журналістами у Львівській обласній держадміністрації (вул. Винниченка 18, каб. 257).