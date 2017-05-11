У Новояворівську 19-річний хлопець украв у працівника дитсадка гаманець

У гаманці було 1200 гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

В Яворівський відділ поліції 10 травня звернулася комірник одного з дитсадків міста Новояворівськ. Жінка повідомила, що з кабінету дошкільного навчального закладу викрали її гаманець з грошима у сумі 1200 гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний мешканець міста Новояворівськ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів.