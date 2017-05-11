У Львові затримали гастролерку з Білої Церкви

Мешканка Білої Церкви вкрала гаманець та мобільний телефон у львів’янки

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Залізничний відділ поліції 1 травня з заявою про крадіжку звернулась 33-річна львів’янка. Жінка повідомила, що в одному з львівських торгівельно-розважальних центрів у неї з рюкзака було викрадено гаманець, у якому було шістсот гривень та мобільний телефон. Завдані збитки заявниця оцінила у одинадцять тисяч гривень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Проведеними заходами встановлено, що до скоєння крадіжки причетна 27-річна мешканка міста Біла Церква. Наразі правоохоронці встановлюють її причетність до скоєння інших злочинів.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.