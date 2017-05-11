У Львові відбувся допрем’єрний показ стрічки “Чужа молитва” Ахтема Сеітаблаєва

Фільм про кримськотатарську дівчину, яка під час окупації фашистами Бахчисарая врятувала життя 88 єврейським дітям, вийде на українські екрани 18 травня

У Львові відбулася презентація історико-драматичного фільму «Чужа молитва». Стрічка знята режисером Ахтемом Сеітаблаєвим на основі реальних подій. В центрі сюжету – доля молодої кримсько-татарської дівчини Саіде Аріфової, яка в роки Другої світової війни врятувала життя 88 єврейських дітей-сиріт. Незвжаючи на смертельну загрозу, дівчина взяла під свій захист небезпечних вихованців та перетвоила маленьких євреїв на татар – дала їм нові імена, навчила мови, звичаїв і молитов. Але чи вдасться їм обманути карателів та врятуватись від смерті?

Фільм вийде в український прокат 18 травня. Однак львів’яни першими в Україні побачили стрічку на великому екрані, за тиждень до прем’єри.

Презентація відбулася у кінотеатрі Планета Кіно. Під час заходу відбулося також обговорення фільму з авторами – режисером фільму Ахтемом Сеітаблаєвим, продюсером Іванною Дядюрою та виконавицею головної ролі Лілією Яценко.