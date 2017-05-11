У Львові презентують національний конкурс ІТ-проектів

Призовий фонд конкурсу – 1,5 млн грн

Національний конкурс ІТ-проектів «Open Data Challenge» презентують у Львові 16 травня. Призовий фонд конкурсу – 1 млн. 500 тис. грн. Презентація розпочнеться в іHUB Lviv (вул. Замкнена, 9) о 18.00. Для участі необхідно зареєструватися.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Open Data Challenge – визнаний міжнародний формат конкурсу для проектів на основі відкритих даних, що вперше масштабно стартує в Україні. Після презентації у Києві організатори їдуть в інші міста України, щоб більше охочих з усієї країни ознайомилися з конкурсом та змогли взяти у ньому участь.

«У рамках конкурсу ми шукаємо інноваційні, суспільно важливі проекти, що матимуть фантастичний бізнес потенціал. Адже відкриті дані мають економічну цінність, коли на основі них створюються продукти або сервіси, що допомагають вирішувати повсякденні проблеми суспільства», – зазначають організатори.

Організатори наголошують – в найкращі проекти інвестують 400, 500 або 600 тисяч гривень. Переможцям також забезпечать експертну підтримку найкращих міжнародних спеціалістів з відкритих даних для реалізації проекту. Призовий фонд конкурсу – 1 500 000 гривень.

Щоб потрапити на презентацію «Open Data Challenge», де розкажуть про формат, умови конкурсу та вимоги до проектів, потрібно зареєструватися. За оновленнями щодо «Open Data Challenge» слідкувати можна у facebook-події.

Open Data Challenge створений в рамках проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» за підтримки Державного агентства з питань електронного урядування України та у партнерстві з Open Data Institute (Лондон), Фонд «Східна Європа» та «1991 Open Data Incubator».