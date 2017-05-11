У Львові під час ремонту вулиці вкрали понад мільйон гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 викрили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Так, у 2016 році посадові особи одного із Департаментів Львівської міської ради та комерційної структури із залученням субпідрядника уклали договір на проведення реконструкції вулиці обласного центру.

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції встановили, що з метою привласнення бюджетних коштів до актів виконаних робіт посадовці внесли завідомо недостовірну інформацію. До них включили роботи, які були виконані лише на папері. Зокрема, роботи по відновленню бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування. Даний факт також підтверджується висновками фахівців Західного офісу Держаудитслужби.

На підставі офіційних документів із бюджету безпідставно було виділено понад мільйон гривень, які в подальшому “нечистими на руку посадовцями” було освоєно.

На підставі зібраних матеріалів слідчими Франківського відділу поліції ГУНП у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи по встановленню безпосередніх посадових осіб як органу виконавчої влади, так і комерційних структур, причетних до розкрадання бюджетних коштів.