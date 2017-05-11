У Львові патрульні затримали хуліганів, які стріляли з травматичного пістолета

Чоловіки були добряче напідпитку і поводилися агресивно

Про це повідомляє патрульна поліція Львова.

Сьогодні, близько 1 години ночі, на телефон гарячої лінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чернівецькій невідомі особи стріляють з пістолета.

Патрульні прибули на місце та побачили двох осіб, які перебували в стані сильного алкогольного сп’яніння. Чоловіки поводили себе агресивно.

Інспектори провели поверхневий огляд осіб та виявили в одного з них предмет схожий на пістолет. Один з чоловіків почав кричати, що це не його пістолет, а йому його підкинули патрульні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. За попередньою інформацією, у них вилучили травматичний пістолет, для відстрілу гумових куль.

Патрульні встановили особи чоловіків, ними виявилися 28 та 30-річний мешканці Львова, які працюють на цій вулиці таксистами.

Крім того на чоловіків склали протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство), оскільки вони порушували громадський порядок та вживали нецензурну лайку.

Дані особи вже неодноразово притягалися за хуліганські дії. Подальшу долю чоловіків будуть вирішувати слідчі Залізничного відділу поліції.