У Львові обиратимуть найкращих кельнерів 

21 травня у Львові святкуватимуть День кельнера. Захід пройде під гаслом «Подаруй кельнеру квітку!».

Святкування Дня кельнера відбувається з 2009 року. Мета події – підвищити престиж професії офіціантів та спонукати молодь до навчання цьому фахові.

Як повідомляють організатори, 21 травня керівники закладів на власний розсуд відзначать найкращих кельнерів. У програмі також марафон серед кельнерів, «Кельнер-паті» у одному із нічних клубів Львова та інше.

«У 2009 році було дуже важко. Ресторани були порожні, нікого не було. Ми зібрали тоді гільдію рестораторів і виникла ідея – а нумо власники попрацюють один день кельнерами! З того дня традиція збереглась. Дякуючи журналістам, нам вдалося зробити так, щоб люди знову згадали за ресторани, взяли квітку, прийшли і привітали улюбленого кельнера. Подякувати кельнеру, який намотує великий кілометраж за день, і водночас зберігає усмішку, доброзичливість до кінця робочого дня – дуже добра традиція. Дуже сподіваюся, що цього року всі кельнери країни приїдуть до єдиного міста Європи, а може і світу, де святкується такий день», – каже ресторатор Вардкес Арзуманян.

Організатори наголошують – кожен заклад самостійно готує та анонсує сюрпризи. Зокрема, у святкуванні візьмуть участь всі заклади харчування, що належать до Львівського туристичного альянсу. Того ж дня заплановане урочисте відзначення та нагородження найкращих кельнерів грамотами Львівської міської ради. Найкращих кельнерів висувають самі власники закладів харчування – торік нагороди отримали близько 130-ти кельнерів.

Заявки на відзначення приймають до 12 травня, 15:00 у відділі ділових індустрій управління економіки департаменту економічного розвитку ЛМР (пл. Ринок, 1, каб. 527).

Нагородження кельнерів грамотами міської ради відбудеться 21 травня о 12:00 у великій сесійній залі ЛМР (пл. Ринок, 1, каб.202).

Контактна особа щодо подання заявок – Юлія Виговська, ver.lviv.mail@gmail.com, тел.: 297-57-64, факс 235-42-26.