У львівській колонії у передачі для засудженого знайшли наркотики

У пакунку серед овочів знаходилося 149 таблеток білого кольору, які вилучені та скеровані на експертне дослідження

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

В Сихівський відділ поліції увечері 10 травня надійшло повідомлення від керівництва одного із виправних закладів міста про те, що під час огляду посилки з продуктами харчування, яку передали для одного із засуджених, виявлено підозрілі згортки.

«Серед іншого в пакеті були цибулини, в середині яких зловмисники замаскували 149 таблеток білого кольору. Вони вилучені та скеровані на експертизу. Відома особа, якій призначалася посилка, встановлюємо, хто її передавав», – повідомив заступник начальника Сихівського відділу поліції підполковник поліції Роман Дзюдзь.

Наразі проводяться слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.