У Франковому виші відбудеться «Кар’єрний воркшоп»

Участь у дискусії візьмуть відомі у Львові та країні спікери

З 15 до 18 травня у Львові вперше пройде «Кар’єрний воркшоп» – платформа для співпраці молоді, бізнесу та міста.

Метою проекту є продемонструвати львівській молоді, на що орієнтований бізнес у місті, які вимоги до студента. На заході розкажуть, яким чином студент може долучитися до розвитку міста, залучення інвестицій та реформ.

«Ми говоритимемо про напрями реформування міста, економіки із залученням фахівців провідних компаній Львова, Києва, України та Львівської міської ради. Це буде унікальний проект на залучення молодих ініціативних студентів – для того, щоб інтегрувати їх креативні ідеї та розвивати економіку міста, країни і ділитися досвідом такої взаємодії», – розповідає Ірена Бариляк, заступник декана економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Програма передбачає шість дискусій за чотири дні – учасники обговорюватимуть інтеграцію освіти, бізнесу та міста, ситуацію з банківською системою України, розвиток бізнесу та ІТ-бізнесу в Україні стратегію розвитку Львова та інші теми.

«Кар’єрний воркшоп» – новітня платформа партнерства між освітою, бізнесом та містом. Вона покликана нівелювати міф, що вища освіта – неактуальна, непотрібна. Ми хотіли показати суспільству, що вища освіта потрібна, розвивається, надає компетенції, які затребувані на ринку. За допомогою наших панельних дискусій хочемо розкрити ширшу тематику – показати, що потрібно сьогодні молодим фахівцям, яких фахівців потрібно ринку» – каже доцент кафедри маркетингу економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка Ірина Гнилякевич-Проць.

«Кар’єрний воркшоп» запрошує до дискусій відомих у місті та країні спікерів. Зокрема візьмуть участь, заступник міського голови з питань розвитку ЛМР Андрій Москаленко, ректор ЛНУ ім. І. Франка Володимир Мельник, журналіст Остап Дроздов та інші. На дискусіях будуть присутні також представники українських та міжнародних банків і потужних компаній. Серед партнерів заходу – компанії Avalon та Tickets.ua.

«Креативна молодь – сила, що рухає світ вперед. Ми започаткували співпрацю із провідними вишами Львова, регулярно зустрічаємося зі студентами, організовуємо воркшопи. На «Кар’єрному воркшопі» очікуємо зустріти талановитих студентів, що в майбутньому стануть професіоналами та частиною tickets.ua», – зазначила Олена Астахова, Employment Brand Manager Tickets.ua.

Захід відвідають і представники Львівської міської ради. В дискусіях братимуть начальник управління інвестицій ЛМР Ольга Сивак, директор ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» Андрій Вишневський та заступники міського голови Львова Андрій Москаленко та Геннадій Васьків.

«Сьогодні всі міста і компанії конкурують за людей. Дуже важливо, щоб студент з першого курсу чітко розумів, куди він далі буде йти. Цей захід дає змогу одразу зрозуміти, яка буде точка – де можна далі працевлаштовуватися. Всіх запрошуємо на подію!» – сказав на прес-конференції заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Перша дискусія заходу на тему «Напрями інтеграції освіти, міста та бізнесу» відбудеться о 13.00, 15 травня у Дзеркальній залі ЛНУ ім. І. Франка.