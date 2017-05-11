Сповістити про несанкціоновані сміттєзвалища на Львівщині можна он-лайн

Кожен може зайти на сторінку сервісу «Ecomapa.gov.ua», зареєструватися і залишити повідомлення про звалище

В Україні діє електронний сервіс «Ecomapa.gov.ua», який включає інтерактивну мапу сміттєзвалищ Львівської області та України в цілому. Також до сервісу пропонується мобільний додаток із функцією он-лайн сповіщення про виявлені несанкціоновані сміттєзвалища та засмічення.

Як повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА, електронний сервіс забезпечує проведення оперативного реагування на всі наявні несанкціоновані сміттєзвалища та стихійні засмічення та нанесення інформації про них на інтерактивну мапу з геолокаційною прив’язкою.

Cервіс постійно оновлюється, кожен може зайти на сторінку сервісу, зареєструватися і залишити повідомлення про звалище. Ця інформація обробляється та надсилається у вигляді звернень громадян до відповідних органів для вжиття заходів щодо ліквідації виявлених засмічень.

Також електронний сервіс включає мобільний додаток на базі кількох програмних систем, який дозволяє кожному громадянину України сфотографувати будь-яке сміттєзвалище та надіслати фото на веб-портал.

Отримана інформація оперативно опрацьовується та наноситься на карту. У разі виявлення стихійних сміттєзвалищ у Львівській області, Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації надсилає отриману інформацію до органів місцевої влади зі спонуканням їх ліквідувати та до Державної екологічної інспекції у Львівській області щодо контролю ліквідації виявлених сміттєзвалищ.

Кожен громадянин зможе побачити процес усунення порушень в оновлених статусах, передбачених додатками.