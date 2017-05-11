Сербів ознайомлять із Львівщиною туристичною 

Упродовж двох днів, 9 та 10 травня, на Львівщині представники державної телерадіокомпанія Сербії «Радіо Телебачення Сербії» проводили зйомку для новинної програми про Україну. Журналісти приїхали на запрошення Посольства України в Сербії.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

«Цей короткометражний відеоролик транслюватимуть у новинній програмі “Serbian Broadcasting Corporation NEWS PROGRAM”. Ми намагались підготувати дуже насичену дводенну програму й охопити якомога більше цікавих туристичних об’єктів області. Програма також передбачала знайомство зі смачною галицькою кухнею та щедрими традиціями, що є справжнім магнітом для іноземних туристів»,- зазначила Наталія Табака.

За її словами, сербську знімальну групу ознайомили із зеленим туризмом в області – відпочинковим комплексом-демонстраційною пасікою «Медовий Блюз», бальнеологічними курортами Трускавець та Східниця та містом Дрогобич. Гостей цікавить пам’ятка ЮНЕСКО – церква Св. Юра у Львові. Відтак, передбачається збільшення туристичних потоків із запуском нових рейсів у Львові авіакомпанії Ryanair. Вже до кінця 2017 рокузапустять 7 нових повітряних маршрутів, зокрема для Сербії логістично зручним стане напрямок Будапешт – Львів.

Як повідомив департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, гості з Сербії поспілкувалися з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою. А також журналісти відвідали виробництво дизометрів НВПП «Спаринг-Віст центр», яке успішно здійснює експорт своєї продукції в країни ЄС

Група уже відзняла відкриття пісенного конкурсу Євробачення у м. Києві. Після візиту на Львівщину журналісти відвідають м.Кропивницький.

Окрім того, упродовж 16-23 травня у місті Новий Сад Республіки Сербія відбудуться дні української культури. У заходах візьмуть участь колективи Львівської області.