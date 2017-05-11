На вул. Коперника відреставрують дві історичні пам’ятки

«Проект реконструкції та відновлення фонтану «Водолій» на вул. Коперника був розроблений ще у 2007 році . За цей час відбулося багато змін, як у цінах на матеріали так, можливо, і з’явилися нові, сучасніші підходи до виконання цих робіт. Тому ми передали його проектній організації, яка його розробляла – «Укрзахідпроектреставрація», для детального аналізу і внесення корекцій. Однак, проаналізувавши проект та детально обстеживши фонтан, побачили, що потрібно ще внести додаткові роботи, яких не передбачено в проекті. Мова йде зокрема про ремонт підпірних стінок. Попередньо вартість робіт може становити приблизно 600 тис. грн», – розповів Андрій Зозуля, заступник голови Галицької районної адміністрації, інформує прес-служба ЛМР.

Паралельно з реконструкцією фонтану «Водолій», на вул. Коперника планують провести реконструкцію криниці з левами. Ці леви походять з будівлі старої Ратуші. Тут розташовані два, а ще два є на Високому Замку. Вже проведено дослідження стану об’єкту та розроблено ПКД криниці.

«Проблема цього об’єкту в тому, що особливо сильно насувається ґрунт і стіна є дуже знищена. Самі леви також у поганому стані. Ми плануємо у цьому році виконати всі роботи, однак після експертизи проекту, вартість робіт становить лише 90 тис. грн. Хоча, з огляду на об’єм робіт, вартість реставрації цього об’єкту значно більша. Тому доведеться шукати спонсора для дофінансування», – сказала Лілія Онищенко-Швець, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

Нагадаємо, фонтан «Водолій», що розташований навпроти пам’ятника Маркіянові Шашкевичу, датують 1970-ми роками. Його авторкою є покійна відома львівська художниця Теодозія Бриж. Він виконаний у формі струмочка, що витікає з глечика, який тримає в руках міфічний Водолій.