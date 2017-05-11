На Львівщині зросла захворюваність на ентеровірусну інфекцію серед дітей

Як запобігти недузі

У теплу пору року, під час відпочинку на природі, пікніків, купанні у відкритих водоймах, зростає ризик інфікування ентеровірусами. Збудники цієї інфекції дуже стійкі, і окрім легкого нездужання, вони можуть вражати центральну нервову систему та інші органи. Про це інформує ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» і застерігає, що хворіють на цю недугу в основному діти і молодь. Зокрема, порівняно з минулим роком, цьогоріч захворюваність серед дітей зросла на 23%.

Більшість ентеровірусів, які містять РНК, є патогенними для людини: до них відносять 32 серовари вірусів ЕСНО, 23 види вірусів Коксакі А і 6 типів Коксакі В, ентеровіруси з 68 по 71 тип, з 1 по 3 поліовіруси. Крім того, до них входить значна кількість некласифікованих ентеровірусів.

Для ентеровірусної інфекції характерні гарячкові стани, шлунково-кишкові розлади, ураження легень, нирок. Проявляється хвороба катаральними симптомами: можливі серозні виділення з носа, кашель, підвищення температури тіла, почервоніння слизових оболонок. Захворюваність характеризується значною поширеністю, реєструється впродовж року поодинокими випадками з підвищеним рівнем захворюваності у літньо-осінній період року. Хворіють, в основному, діти і особи молодого віку.

У Львівській області показники захворюваності на ентеровірусну інфекцію за І квартал 2017 року – на рівні минулорічних показників: зареєстровано 58 випадків (інт.пок. 2,30) проти 53 (інт.пок. 2,10) за аналогічний період минулого року, проте захворюваність серед дітей зросла на 23%: зареєстровано 48 випадків (інт. пок. 9,92) проти 39 (інт. пок. 8,13).

Джерелом інфекції можуть бути як хворі люди, так і вірусоносії. Механізм передачі – фекально-оральний, зокрема через брудні руки, забруднені предмети побуту, воду і продукти харчування. Також можливий і повітряно-крапельний механізм передачі інфекції.

Ентеровіруси характеризуються високою стійкістю до фізико-хімічних факторів: стійкі до ефіру, 70% етилового спирту, 5% лізолу, заморожування, проте інактивуються при обробці 0,3% розчину формаліну, хлоровмісними дезінфікуючими засобами, при нагріванні, висушуванні, під дією ультрафіолетового опромінення. Ентеровіруси стійкі до заморожування, у фекаліях зберігають свою життєздатність більш ніж три місяці.

Розповсюдженню ентеровірусних захворювань сприяють: недотримання правил особистої гігієни, міграційні процеси, низький соціальний рівень життя, незадовільний санітарно-гігієнічний стан територій і житла.

Щоб запобігти інфікуванню ентеровірусною інфекцією, необхідно:

– дотримуватись правил особистої гігієни, а саме: ретельно мити руки гарячою водою з милом, особливо перед прийомом їжі, після відвідування громадських місць, туалету;

– своєчасно міняти постіль, рушники, стежити за чистотою одягу;

– робити регулярне вологе прибирання та провітрювання приміщень;

– мити кухонний посуд гарячою водою з використанням миючих засобів;

– використовувати окремий інвентар (ножі, дошки) для сирих і готових продуктів;

– купатись винятково у відведених для цього місцях, при купанні уникати потрапляння води у рот;

– вживати лише свіжі продукти харчування, ретельно вимиті та оброблені гарячою водою фрукти, ягоди, зелень, овочі;

– пити кип’ячену або бутильовану воду;

– дотримуватись вимог особистої гігієни і вчити цьому своїх дітей.

Пам’ятайте, що захворювання легше попередити, ніж лікувати його наслідки. При перших симптомах захворювання викликайте лікаря або звертайтесь до закладів охорони здоров’я. До приїзду швидкої медичної допомоги хворого слід ізолювати від оточуючих.