На Львівщині розшукують водія, який збив пішохода і втік

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 травня, близько опівночі, поблизу села Конопниця Пустомитівського району на трасі Львів-Шегині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Тіло чоловіка без ознак життя виявили патрульні поліцейські Попередньо встановлено, що смерть пішохода настала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці з’ясовують обставини події та особу водія, який спричинив загибель людини, а також місцезнаходження транспортного засобу.

Просимо усіх, хто володіє інформацією про це ДТП або водія, звертатися у Пустомитівське відділення поліції або зателефонувати на оперативну лінію «102».