Китайці збудують у Червонограді сміттєспалювальний завод

Китайська компанія Grand blue має намір збудувати в Червонограді сміттєспалювальний завод потужністю 320 тонн на добу із виробленням теплової та електричної енергії. Про це стало відомо сьогодні, 11 травня, під час зустрічі голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки та представників компанії Grand blue.

Голова Львівської ОДА наголосив, що реалізація проекту є важливою не тільки для Червонограда, а й для всієї Львівщини, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Сторони окреслили план дій на найближчу перспективу. Так, орієнтовно 6 місяців триватиме розробка проекту, потім відбуватиметься процедура погодження документації, після цього компанія планує приступити до будівництва.

Олег Синютка запевнив інвесторів у всебічному сприянні в реалізації проекту.