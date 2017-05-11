Через ДТП на Львівщині у лікарні опинились двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 травня, о 12.00, у селі Гамаліївка, Пустомитівського району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Шкода Октавія», під керуванням 56-річної мешканки Хмельницької області, з автомобілем «Фольксваген Джетта», за кермом якого перебував 22-річний житель Кам’янка-Бузького району.

Унаслідок зіткнення водія «Шкоди» госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій лівого плеча». Пасажирку, 58-річну мешканку Чернігівської області, госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «тупа травма живота та грудної клітки».

Водій «Фольксвагена» та його 18-річна сестра отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.