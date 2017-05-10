За одну ніч львівські патрульні склали на одного п’яного водія 7 протоколів та 4 постанови. ФОТО

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Цієї суботи, близько 16 години, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про те, що на площі Двірцевій водій транспортного засобу Ssang Yong перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Патрульні прибули на місце та побачили, як водій вказаного автомобіля сів за кермо та почав рухатися в сторону вулиці Городоцької. Інспектори зупинили транспортний засіб та попросили у водія документи. Патрульні запропонували водію пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння, на що чоловік відповів згодою. Проте, коли патрульні шукали свідків для проведення перевірки, водій завів автомобіль та поїхав з місця зупинки.

Офіцери почали переслідувати транспортний засіб та неодноразово попереджати водія про відповідальність через гучномовець. Під час втечі чоловік двічі здійснив ДТП: зачепив припаркований автомобіль та електричний роздільний щит.

Уже на вулиці Житомирській патрульні зупинили втікача, заблокувавши його автомобіль, порушник, перед тим як остаточно зупинитися, в‘їхав у патрульний автомобіль.

52-річний водій відмовився проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння. На чоловіка склали 7 протоколів: ст. 130 КУпАП (керування в стані алкогольного сп’яніння), три протоколи за ст. 124 КУпАП (Вчинення ДТП), два протоколи за ст.122-4 КУпАП (Залишення місця ДТП) та протокол про адміністративне затримання. Крім цього, на водія винесли чотири постанови за порушення правил дорожнього руху, які він вчинив під час втечі.

Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу, оскільки в чоловіка виявили металеву телескопічну палицю. Тепер слідчі будуть з’ясовувати законність носіння такого предмета.